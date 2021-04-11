Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

11.04.2021 18:35
Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Kayseri'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Kocasinan, Kayseri, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


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