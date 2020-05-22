Kayseri'de karantina süresi dolan 157 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Kayseri'de karantina süresi dolan 157 kişi memleketlerine uğurlandı

Almanya'dan getirildikten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 157 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Almanya'dan getirildikten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 157 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

14 gün önce uçakla Almanya'nın Frankfurt şehrinden Kayseri'ye getirilen 157 kişi, korona virüs tedbirleri kapsamında Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürecinin ardından bugün tahliye edilen 157 kişi, AFAD, sağlık ve yurt çalışanları tarafından memleketlerine uğurlandı. Memleketlerine uğurlanan vatandaşlara yurt müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi.

"Hayatımda bu kadar ilgi görmedim"

Almanya'dan gelen ve 14 gün boyunca yurtta kalan vatandaşlar, hayatlarında bu kadar ilgi görmediklerini ifade ederek, görevlilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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