Kayseri'de karantinada olması gereken kişiaparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişi, apartta yakalanarak yurda yerleştirildi.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, R.K'nin (30) izolasyonda olması gerekirken bir aparta kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.

R.K'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Polislere apartta kalan arkadaşının yanına ziyarete gitmek için dışarı çıktığını belirten genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.