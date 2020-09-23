Karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Hasan P'nin (19) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Yapılan sorguda, Hasan P'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.