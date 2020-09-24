Karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Kocasinan İlçesi İstasyon Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Nimet Ç'nin (21) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda, Nimet Ç'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.