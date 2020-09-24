Karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı - Son Dakika

Karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı
Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.
Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.
Kocasinan İlçesi İstasyon Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Nimet Ç'nin (21) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Sorguda, Nimet Ç'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.
Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.
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