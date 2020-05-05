Kayseri'de karantinadaki Etiyopyalılar'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Kayseri'deki yurtta gözlem altında tutulan Etiyopyalılar, çektikleri videolarda kendilerini ailelerine kavuşturan yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hunat Hatun Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini geçiren 3 çocuk annesi Hayatawol Sherif, bir Türk ile evli olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını belirtti.

Memleketi Etiyopya'ya 12 günlüğüne gittiğini ancak salgın dolayısıyla yaklaşık 2 ay burada kaldığını dile getiren Sherif, dönmek istemesine rağmen Türkiye'ye dönemediğini anlattı.

Sherif, Etiyopya'daki Türk konsolosluğu sayesinde kendilerine sağlanan uçakla Kayseri'ye geldiğini ifade ederek, "Kayseri'de karantinadayım. Burada her şey çok güzel, çok teşekkür ederim. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gözlem altında tutulan kız kardeşler Hanansultan Şifa ile Semirasultan Şifa ise İstanbul'da yaşadıklarını belirterek, kendilerini Türkiye'ye getiren yetkililere ve yurtta ağırlayanlara teşekkür etti.

Kayserili Mustafa ve Etiyopyalı eşi Cihristianhailu Ceylan da iki kızlarıyla gözlem altında tutuluyor.

Mustafa Ceylan, 9 yıldır Etiyopya'da çalıştığını belirterek, "Salgın çıkınca dönmek istedik. Gelmemizi sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve konsolosluk yetkililerine, Hunat Hatun Kız Yurdu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Böyle imkanlar beklemiyordum. Başka ülkelerde de böyle imkanlar sağlandığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.