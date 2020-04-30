Kayseri'de karantinadaki vatandaşlara sucuk ekmek ikramı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlara sucuk ekmek ikram etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gözlem altında tutulan vatandaşlara moral sağlamak amacıyla yurt bahçesinde mangalda pişirilen sucuk pişirilerek 200 kişiye dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yurt müdürü Bircan Aydemir, Özbekistan, Etiyopya ve Irak'tan gelen 200 kişinin 14 günlük karantinada olduğunu belirterek, sucuk ekmek ikramı için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.