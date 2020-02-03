Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi
6 saat önce
Kayseri'de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Kayseri'de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler mahallesi Meriç sokak üzerinde bulunan bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı evdeki 8 kişi etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye götürüldü. - KAYSERİ
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