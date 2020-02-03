Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi

6 saat önce

Kayseri'de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.

Kayseri'de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi, System.String[]

Kayseri'de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler mahallesi Meriç sokak üzerinde bulunan bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı evdeki 8 kişi etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye götürüldü. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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