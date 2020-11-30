Kayseri'de karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Haymana Caddesi'nde aynı aileden 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
İhbar üzerine ikamete 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilenen S.T. (68), S.T. (64), T.T. (43) İ.T. (11), E.T. (11) ve A.S.T. (4), kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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