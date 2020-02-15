Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

28 dakika önce

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Olay, Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi'de meydana geldi. İkametinde yalnız yaşayan Semiha N.'den haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek evine geldi. Eve girdiklerinde Semiha N.'yi hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Semiha N.'nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Semiha N.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kıranardı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]