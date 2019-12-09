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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi

7 saat önce

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi, System.String[]

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, baba Abdullah, anne Şerife ile çocukları Berat, Arzu, Ebru ve Abdullah K, Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta bulunan evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından aile bireylerini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kayseri, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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