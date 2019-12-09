Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi
7 saat önce
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, baba Abdullah, anne Şerife ile çocukları Berat, Arzu, Ebru ve Abdullah K, Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta bulunan evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından aile bireylerini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı 3 kişiyi öldüren katil zanlısı: "Ben 1 suç işledim" Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı