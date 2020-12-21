Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde anne ve kızı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Sancaktepe Mahallesi Demirçivi Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan H.K. (47) ile kızı M.K. (24), kendilerini iyi hissetmedikleri gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Eve gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının karbonmonoksitten zehirlendiklerini tespit etti.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.K. ve M.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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