Kayseri'de Karda Kayan Tramvay Raydan Çıktı
47 dakika önce
Kayseri'de karda kayan tramvay raydan çıktıKAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı.
Kayseri'de karda kayan tramvay raydan çıktı
KAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı.
Cumhuriyet Meydanı'ndan Talas ilçesine sefer yapan 3852-B nolu tramvay, Sivas Caddesi Aşıkveysel Bulvarı kavşağında kar yağışı nedeniyle raydan çıktı. Yaralının olmadığı tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Aynı güzergahtaki seferlerde ise aksama yaşandı.
Öte yandan Kayseri Ulaşım A.Ş. ekipleri, raydan çıkan tramvayı tekrar raya yerleştirmek için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: DHA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar