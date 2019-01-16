Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Karda Kayan Tramvay Raydan Çıktı

Kayseri'de Karda Kayan Tramvay Raydan Çıktı

1 saat önce

KAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı.

Kayseri'de Karda Kayan Tramvay Raydan Çıktı, System.String[]
KAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Talas ilçesine sefer yapan 3852-B nolu tramvay, Sivas Caddesi Aşıkveysel Bulvarı kavşağında kar yağışı nedeniyle raydan çıktı. Yaralının olmadığı tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Aynı güzergahtaki seferlerde ise aksama yaşandı.

Öte yandan Kayseri Ulaşım A.Ş. ekipleri, raydan çıkan tramvayı tekrar raya yerleştirmek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel
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