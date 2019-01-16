Kayseri'de Karda Kayan Tramvay Raydan Çıktı
1 saat önce
KAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı.
KAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı. Cumhuriyet Meydanı
'ndan Talas
ilçesine sefer yapan 3852-B nolu tramvay, Sivas
Caddesi Aşıkveysel Bulvarı kavşağında kar yağışı nedeniyle raydan çıktı. Yaralının olmadığı tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Aynı güzergahtaki seferlerde ise aksama yaşandı.
Öte yandan Kayseri
Ulaşım A.Ş. ekipleri, raydan çıkan tramvayı tekrar raya yerleştirmek için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:43 Kaynak: DHA
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