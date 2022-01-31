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Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

31.01.2022 22:03
Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 11 ilçede kapanan 145 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 11 ilçede kapanan 145 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç ve 291 personelin katıldığı ilçelerdeki kar temizleme çalışmalarında, Akkışla'da 5, Bünyan'da 33, Develi'de 10, Felahiye'de 11, İncesu'da 7, Kocasinan'da 21, Talas'ta 6, Tomarza'da 27, Sarıoğlan'da 5, Özvatan'da 5 ve Yahyalı'da 15 mahalle yolunda ulaşım sağlandı.

Ekiplerin, Akkışla'da 2, Bünyan'da 3, Kocasinan'da 2, Sarıoğlan'da 1, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 10 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Yahyalı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kardan kapanan 145 mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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