Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası

Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık S.A. katılmazken, müşteki kardeşi M.A.A. hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mağdur M.A.A, sanığın uyuşturucu madde almak için cep telefonunu zorla aldığını öne sürdü. Mağduriyetinin babası tarafından giderildiğini belirten M.A.A, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşmaya tanık olarak çağrılan baba ise tanıklık yapmak istemediğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanık S.A'ya, "yağma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kardeşinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanığa 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika

Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!

Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu

Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor

Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!

Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak

İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti

Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış