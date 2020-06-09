Kayseri'de karga yavrusu ve yaralı şahin korumaya alındı - Son Dakika

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin tedaviye, karga yavrusu ise korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Argıncık semtinde bir vatandaş tarafından bulunan karga yavrusu ile Develi ilçesinde bulunan kanadı yaralı şahin, gerekli tedavi ve bakımları için ekiplere teslim edildi.

Yaralı ve bakıma muhtaç kuşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime ulaştırıldı.

Kuşlar, tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına bırakılacak.