Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kargalar Gökyüzünü Kapladı

Kayseri'de Kargalar Gökyüzünü Kapladı

1 saat önce

Kayseri'de kargalar gökyüzünü kapladıKayseri'de gökyüzünü kaplayıp birlikte hareket eden yüzlerce karga dikkat çekti.

Kayseri'de kargalar gökyüzünü kapladı

Kayseri'de gökyüzünü kaplayıp birlikte hareket eden yüzlerce karga dikkat çekti.

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Kongre Merkezi civarında gökyüzünü kaplayan yüzlerce karga bir süre uçtu. Gökyüzünde birlikte hareket eden kargaların dansı çevrede ilgiyle izlendi. Çıkardıkları seslerle de dikkat çeken kargaların bazıları daha sonra bölgedeki ağaçlara bazıları da binaların çatılarına kondu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:00 Kaynak: DHA

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