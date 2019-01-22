Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kargalar Gökyüzünü Kapladı

Kayseri'de Kargalar Gökyüzünü Kapladı

1 saat önce

KAYSERİ'de gökyüzünü kargalar kapladı.

Kayseri'de Kargalar Gökyüzünü Kapladı, System.String[]
KAYSERİ'de gökyüzünü kargalar kapladı. Birlikte hareket eden yüzlerce karga ilginç bir görüntü oluşturdu. Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Kongre Merkezi civarında gökyüzünü kaplayan yüzlerce karga bir süre uçtu. Kargaların dansı çevrede ilgiyle izlenirken, çıkardıkları seslerle de dikkat çekti. Kargaların bazıları daha sonra bölgedeki ağaçlara bazıları da binaların çatılarına konuldu. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Kocasinan, Merkez, Kayseri, Güncel
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