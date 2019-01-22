Kayseri'de Kargalar Gökyüzünü Kapladı
1 saat önce
KAYSERİ'de gökyüzünü kargalar kapladı.
KAYSERİ'de gökyüzünü kargalar kapladı. Birlikte hareket eden yüzlerce karga ilginç bir görüntü oluşturdu. Merkez Kocasinan
ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Kongre Merkezi civarında gökyüzünü kaplayan yüzlerce karga bir süre uçtu. Kargaların dansı çevrede ilgiyle izlenirken, çıkardıkları seslerle de dikkat çekti. Kargaların bazıları daha sonra bölgedeki ağaçlara bazıları da binaların çatılarına konuldu. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
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