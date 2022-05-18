Kayseri'de karısı ile üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de karısı ile üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

18.05.2022 12:24
Kayseri'de karısı ile üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaya D. hakkında "eşi kasten öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın ifadesinde, olay günü üvey kızını babasına götürmek isteyen eşi ile arasında yaşanan tartışma sonrası olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Sanık Kaya D, 27 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Olay

Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya D. ile eşi Hörmet D. (20) arasında, 11 Aralık 2021'de çıkan kavgada, Kaya D, bir süre sonra eşi ile 2 yaşındaki üvey kızı Y.N.S'yi bıçaklayarak, aynı bıçakla intihara kalkışmıştı.

Sağlık ekipleri, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan Kaya D. Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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