Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

17.03.2022 22:05
Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de 25 ton karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 25 ton karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.Y, M.P. ve M.T.P'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların yerini tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin kullandığı kamyonu da inceleyen ekipler, operasyonda 25 ton karışımlı akaryakıt ve bunun yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı, kamyona da el konuldu.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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