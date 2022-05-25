Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

25.05.2022 13:22
Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan ve hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan ve hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç, müşteki eşi F.Ç, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Sanık A.Ç, savunmasında, müşteki ile sosyal medyadan tanıştığını ve evlendiğini anlattı. Eski eşinden bir çocuğu olan müştekinin sonrasında kendisini aldattığını ileri süren A.Ç, bu nedenle kavga ettiklerini ve ardından da kendisine aldığı altınları da alarak memleketi Samsun'a gittiğini iddia etti.

Olay tarihinde, boşanma davası açan karısı ile görüşmek üzere Kayseri'ye geldiğini, evin bahçesinde beklediğini, dışarı çıkınca da yanına gittiğini anlatan sanık, "Eşimin ailesi beni ölümle tehdit ettiği için yanımda bıçak taşıyordum. Tartıştık, aramızda kavga çıktı. Bıçağı çıkardım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. O sırada elinde alet çantası olan biri bana vurdu. Mağdur olan benim, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müşteki F.Ç. ise sanığı aldatmadığını, bu nedenle daha önce aralarında çıkan kavgada çene kemiğinin kırıldığını, ölümle tehdit edildiğini, para, altın ve cep telefonunun gasbedildiğini öne sürdü. F.Ç, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın "tasarlama" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç, 24 Aralık 2021'de, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

F.Ç. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan A.Ç. ise tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri, Samsun, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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