Kayseri'de karısını eşarpla boğmaya çalışıp bıçaklayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de karısını eşarpla boğmaya çalışıp bıçaklayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis

22.03.2022 16:17
Kayseri'de karısını eşarpla boğmaya çalışıp bıçaklayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtayın, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten verilen cezayı bozarak, sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istemesi üzerine 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık O.T, müşteki A.T, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları reddeden, bilerek ve isteyerek böyle bir şey yapmadığını öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mağdur A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.T'ye, "eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızı A.T'ye yönelik ise "kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Olay

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 13 Eylül 2020'de O.T, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi A.T'nin bulunduğu mağazaya gitmiş, 16 yaşındaki kızları A.T'nin yanında tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın ardından O.T, kızı araya girmesine rağmen eşini eşarpla boğmaya çalışmış, ardından kızı ve karısını bıçakla yaralamıştı. Mağaza çalışanları biber gazı kullanarak anne ve kızını kurtarmıştı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızına yönelik "kasten yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verilmişti.

Sanık ve müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazlarının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten verilen cezayı bozarak, sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Kayseri Emniyeti, okulların etrafında kuş uçurtmuyor Kayseri Emniyeti, okulların etrafında kuş uçurtmuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de karısını eşarpla boğmaya çalışıp bıçaklayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Kastamonu'da işten çıkarılmak istenen kişi Belediye Başkanı'na makamında saldırdı!
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:25:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de karısını eşarpla boğmaya çalışıp bıçaklayan sanığa 16 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement