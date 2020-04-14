Kayseri'de kasaptan koronavirüs önlemi - Son Dakika

Kayseri'de bir kasap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlerle hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını koruyor.

Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir kasap, koronavirüs salgınından dolayı dükkanının girişine dezenfekte havuzu kurup, gelen müşterilere maske dağıtım, el dezenfektanı hediye ediyor.

Uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan işletme sahibi Şevket Al, babadan oğula 40 yılık bir işletme olduklarını ve her zaman hijyen kurallarına uyduklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından işletmelerinde kendi önlemlerini aldıklarını belirten Al, "İşletmemizin girişine dezenfektan havuzu kurduk. Girişte müşterilere el dezenfektanı ikram ediyoruz. Kimseyi maskesiz dükkana almıyor. Maskesi olmayanlara girişte biz veriyoruz. Çünkü hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı bizim için önemli . Uygulamamızdan müşterilerimiz gayet memnun. 'Evde kal' kampanyasına herkesin uymasını istiyoruz. Müşterilerimiz talep ederse evlerine ürün götürebiliriz." ifadelerini kullandı.