Kayseri'de katlı kavşağın 4'üncü kolu hizmete girdi - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın 4'üncü kolu tamamlanarak, hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hastane önündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kentte ulaşımın daha kaliteli ve konforlu olması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, hem kent merkezinde hem de ilçelerde ulaşımın güvenilir ve rahat olmasının, insan hayatında yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Çalışmanın, Bekir Yıldız Bulvarı'ndan gelen vatandaşların rahatlıkla acil servise ve hastaneye geçişlerinde önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Acil vakaların daha fazla vakit kaybetmesini önlenmiş oldu. Süreç tamamlandı. Gereken çalışmalar bitti. Bekir Yıldız Bulvarımızın devamı olan Metalsan'a kadar devamı olan kısmının da inşallah asfaltını altyapısını hazırlıyoruz. Yaklaşık 15-20 gün sonra yapmak suretiyle o bölgeyi de sonuç itibariyle içeriden yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi tekrar hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.