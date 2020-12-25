Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu - Son Dakika

Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu

25.12.2020 23:26
Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu, System.String[]

KAYSERİ'de Ali U. (39), husumetli olduğu kişiyle yaşadığı kavga sırasında elinde bulunan tabancayla kazara kendini yaraladı.

KAYSERİ'de Ali U. (39), husumetli olduğu kişiyle yaşadığı kavga sırasında elinde bulunan tabancayla kazara kendini yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. eşiyle birlikte evine gittiği sırada ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali U., belinden çıkardığı tabancayı husumetlisine doğrulttuğu sırada eşinin araya girmesiyle kazara kendini sağ bacağından yaraladı. Ali U.'nun husumetlisi kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu
Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu
Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu

Esenyurt Mahallesi, Sakarya, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de, kavga sırasında kendini kazara tabancayla vurdu - Son Dakika


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