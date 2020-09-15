Kayseri'de kayalıklardan düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika

Kayseri'de kayalıklardan düştüğü iddia edilen kişi için yürütülen arama çalışmaları sona erdirildi.
Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarıyla harekete geçen ekipler, Tatavuz kayalıklarında başlayan arama çalışmalarına bugün de devam etti.
Sabah saatlerinde kayalık alandaki farklı noktalarda arama yapan AFAD ekipleri, herhangi bir ize rastlayamayınca çalışmalarını sonlandırma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
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