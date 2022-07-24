Kayseri'de kaybolan yaşlı adamdan 18 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Kayseri'de kaybolan yaşlı adamdan 18 gündür haber alınamıyor

24.07.2022 13:00
Kayseri'de kaybolan yaşlı adamdan 18 gündür haber alınamıyor

Kayseri'de ot toplamak için evinden ayrılan 85 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 18 gündür haber alınamıyor.

Kayseri'de ot toplamak için evinden ayrılan 85 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 18 gündür haber alınamıyor.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz, evinden keçilerine ot toplamak için ayrıldı.

Yılmaz'ın eve gelmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi.

Jandarma, AFAD ve JAK timlerince mahalle çevresi ve ormanlık arazide arama yapıldı.

Parkinson, panik atak ve yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Yılmaz, aramalara rağmen bulunamadı.

Ailesi, hayatından endişe ettikleri Yılmaz'ı görenlerin polis ve jandarma ekiplerine haber vermesini istedi.

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Kaynak: AA

Ömer Yılmaz, Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaybolan yaşlı adamdan 18 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kaybolan yaşlı adamdan 18 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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