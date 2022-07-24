Parkinson , panik atak ve yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Yılmaz, aramalara rağmen bulunamadı.

Kaynak: AA

Ömer Yılmaz, Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kaybolan yaşlı adamdan 18 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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