Kayseri'de kaybolduğu ileri sürülen kız çocuğu Denizli'de bulundu - Son Dakika

Kayseri'de kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu, Denizli'de bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 25 Mayıs'ta, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan G.K'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından Pamukkale ilçesindeki bir evde bulunan kız çocuğu, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kızla aynı evde bulunan A.C. (35) gözaltına alındı.