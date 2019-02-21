Kayseri'de "Kayfor" Çalıştayı Düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde (NNY), Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden akademisyenlerin katıldığı Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Çalıştayı düzenlendi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde (NNY), Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden akademisyenlerin katıldığı Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Çalıştayı düzenlendi.



NNY Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 akademisyen katıldı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel etkinliklerden biri olduğunu söyledi.



Tüm üniversitelerin kamu yönetimi bölüm başkanları ve temsilcilerinin katıldığı çalıştay hakkında bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:



"Kamu Yönetim Forumunun 16'ncısını düzenliyoruz. Bugün 200 üniversiteden 300'e yakın akademisyen geldi. Etkinliğimizde kamu yönetiminin dünü, bugünü ve yarını konuşulacak. Bilim adamları karşılıklı tartışacaklar, çözüm önerilerini sunacaklar. Bilimsel verilerin de ele alınacağı etkinliğimizin faydalı olacağını düşünüyorum. Kamu yönetimi eğitiminin kaliteli hale gelmesi için de burada konuşmalar olacak. Bu sene Kamu Yönetimi Formunun ana başlığı kamu yönetimi ve eğitimi. Bugüne kadar bu alanda neler yaşandı, yeni gelişmeler neler, bunları ülkemize uyguladığımız zaman neler alacağız, bu gibi konuları burada tartışacağız, değerlendireceğiz ve sonuca bağlayacağız."



Çalıştayda görüşülen konuların eğitim dünyasına da katkı sağlayacağını anlatan Kaya, elde edilen verilerin yayımlanacağını ifade etti.



Çeşitli sunumlarla devam edecek etkinlik 23 Şubat'ta sona erecek.

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