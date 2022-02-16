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Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu - Son Dakika

Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu

16.02.2022 21:56
Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu

Kayseri'de bir hafta önce hakkında kayıp ilanı verilen kadının vadi yatağında cesedine ulaşıldı.

Kayseri'de bir hafta önce hakkında kayıp ilanı verilen kadının vadi yatağında cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine bildirilmesi üzerine polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler kepçe yardımıyla vadiden çıkardıkları ölen kişinin bir hafta önce ailesince hakkında kayıp ilanı verilen Rabia M. (37) olduğunu belirledi.

Ceset, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu
Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu
Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu

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112 Acil Çağrı, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kayıp ilanı verilen kadının cesedi vadi yatağında bulundu - Son Dakika
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