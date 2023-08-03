Kayseri'de Kayıp Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de Kayıp Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu

03.08.2023 13:05

Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda Tekin'in cenazesi bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu.
21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile de bölgede tarama çalışması yaptı.
Cansız bedeni bulundu
Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Enes Ahmet Tekin'in ailesi de sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Ahmet Tekin, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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