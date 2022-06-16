Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede

16.06.2022 11:18
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede

KAYSERİ'de, 2 yıldır kayıp Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, 2 yıldır kayıp Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yaşayan, 1 çocuk annesi Sevil Kutlu, 2020 yılında ortadan kayboldu. Kutlu'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kutlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis, Kutlu'nun eski sevgilisi Yakup K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Yakup K.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle eşi R.K. ve babası A.K. de gözaltına alındı. Yakup K., Kutlu'nun cesedini, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söyledi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, dağlık alanda bulunan ve Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede
YORUMLAR
500
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
10:58 İsrail ordusundan, Esad'a korkutan tehdit: İran ile iş birliğini bitirmezsen sarayını bombalarız
10:53 TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti
10:44 Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:36:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement