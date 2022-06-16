Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede

KAYSERİ'de, 2 yıldır kayıp Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yaşayan, 1 çocuk annesi Sevil Kutlu, 2020 yılında ortadan kayboldu. Kutlu'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kutlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis, Kutlu'nun eski sevgilisi Yakup K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Yakup K.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle eşi R.K. ve babası A.K. de gözaltına alındı. Yakup K., Kutlu'nun cesedini, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söyledi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, dağlık alanda bulunan ve Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.