Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
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Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2)

16.06.2022 18:32
Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2)

TUTUKLANDILARKayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, 2 yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu (24) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Yakup K. ile onun eşi R.K. ve babası A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kayıp Sevil cinayetinin şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

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