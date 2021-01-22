Kayseri'de KAYMEK canlı yayınlarına 1 milyon tıklanma - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), eğitim ve kültür faaliyetlerine sosyal platformlarda tüm vatandaşlara yönelik uygulamalı, öğretici canlı yayınlar yaparak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, değişen ve dönüşen dünyada dijital anlamda yaşanan gelişmeler insanların hayatına hızlı bir şekilde girerken, birçok bilgiye bu sayede belli iletişim araçları ile daha kolay ulaştırılıyor.

Bu kapsamda KAYMEK UZEM'de uzaktan eğitimler devam ediyor. Sosyal ağlarda canlı yayınlarla daha çok kişiye ulaşmak ve farkındalık oluşturarak sanal dünyada da eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmeyi amaçlayan KAYMEK, bu faaliyetlerin sosyal platformlarda canlı ve video çekimlerle daha çok kişinin faydalanmasını esas aldı.

KAYMEK canlı yayın ile bugüne kadar 50'nin üzerinde yayın gerçekleştirildi ve bu yayınlarla 1 milyon tıklanma ile 30 bin tekil kişiye ulaşıldı.

"KAYMEK canlı yayın" için birçok açıdan çekim imkanı sunan stüdyo, KAYMEK eğitmenleri tarafından dekore edildi. Hafta içi her gün saat 15.00'te KAYMEK el sanatları branşlarında eğitmenler tarafından bir saatlik yayınlar gerçekleştiriliyor. Bu sürede patik, tepsi, çocuk kıyafeti, ebru, eşarp, takı, şapka, dövme keçe sanatı, bez bebek ve dekoratif tablo farklı el sanatlarında bir ürün üretiliyor.

Ayrıca, KAYMEK tarafından daha önceden sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayın duyurusu ile günün belli saatlerinde farklı programlarla da yayın gerçekleştiriliyor.

Başta tasarruf olmak üzere az bilinen teknik konularla ilgili "bir bilene soralım", iletişim ve edebiyat konularında "sözcüklerin dünyası", öğrencilerin fen ve teknoloji alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak için "teknofen", yöresel lezzetleri tanıtmak, yemek konusunda kendilerini geliştirmek isteyenlere Türk mutfağı, ders takviyesi mahiyetinde "pratik matematik", günümüzde çok ihtiyaç duyulan internet güvenliği ve alışveriş konularını içeren "internet dünyası" gibi öğretici programlar gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen aylarda online yayınlanan Türk mutfağı kursunu ziyaret ederek, "Online olarak bu kurslardan yararlanmak isteyen dostlarımıza, kardeşlerimize bu şekliyle uygulamamızı hem anlatıyor hem de uygulamalarını sağlıyor. Teknolojiyi en güzel şekilde kullanan birimimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.