Kayseri'de kaynanasının evinin kapısını kırıp, cep telefonunu alan sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de kaynanasının evinin kapısını kırdığı ve cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına engelli tutuksuz sanık Ö.K. ve sanığın kaynanası müşteki S.Ö. katılmadı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "gece vakti yağma" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.K'ye "gece vakti yağma" suçundan 5 yıl 6 ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 1 yıl olmak üzere 6,5 yıl hapis cezası verdi.

Olay

İddiaya göre, 23 Aralık 2019'da, şüpheli Ö.K. sarhoş bir şekilde, eşi Ş.K'yi görebilmek için kaynanası S.Ö'nün evine gitmiş, kaynanasının, "kızım komşuya gitti" demesi üzerine evde arama yaparak, çocuk odasının kapısını kırmıştı. "Oğlunu öldüreceğim" tehdidinde bulunan, 30 bin lira para isteyen ve "beni yakalatmış olduğunuz silahı geri getireceksiniz" diyerek kaynanasının cep telefonunu alıp evden ayrılan şüpheli, daha sonra şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.