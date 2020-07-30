Kayseri'de 'Kayserispor' sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Kayseri'de 'Kayserispor' sevinci yaşanıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'de kalmasından ötürü siyasetten ekonomiye bir çok kişi tebrik ve teşekkür mesajı yayınladı.

Kayseri'de 'Kayserispor' sevinci yaşanıyor, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'de kalmasından ötürü siyasetten ekonomiye bir çok kişi tebrik ve teşekkür mesajı yayınladı.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 17. sırada tamamlayan ve küme düşen takımlar arasında yer alan ancak önce Kulüpler Birliği'nin ardından da Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar ile yeni sezonda da Süper Lig'de boy gösterecek olan Kayserispor sevinci hakim. Kayseri'de spordan siyasete, ekonomiden eğitime tüm alanda Kayserispor sevinci yaşanıyor.

Kaleye pankart

Süper Lig'de geride kalan sezon için küme düşmenin kaldırılmasından sonra Kayseri kale surlarına büyük pankartlar asıldı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve belediye başkanlarının ismini taşıyan pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şükran sundular. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da "Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Kayserispor'umuz gelecek sene Süper Ligde kaldığı yerden devam edecek. Gözümüz aydın olsun" mesajı paylaştı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayserispor'umuz ligde kaldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserispor bizim markamız, bizim değerimiz. Şehrin bütününün Kayserispor'u sahiplenmesi lazım. İnşallah ileriki sezon ve sezonlarda bir daha bu durumla karşılaşmamak adına tedbirleri şimdiden alalım, altyapımıza önem verelim. Tedbirleri baştan alalım, sıkıntılı günler yaşamayalım" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sayın Nihat Özdemir'e Kayseri halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm Kayseri'nin ortak değerleri olan

Kayserispor için şehrimizin her tarafını teşekkür afişlerimiz ile donattık. Kadim şehir Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz. Bir önemli teşekkür de 9 ay önce ateşten gömleği giyerek büyük bir mücadele örneği gösteren Kayserispor başkanı sayın Berna Gözbaşı'ya" mesajı paylaştı.

Belediye başkanları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Süper Lig'te küme düşmenin kaldırılmasıyla 2020-2021 sezonunda Süper Lig'te tekrardan mücadele edecek Kayserispor'umuza başarılar diliyor, bu kararın Kayseri'miz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "TFF'nin kararı ile Süper Lig'de Kayserispor'umuzla devam edeceğiz. Evet nerede kalmıştık" diyerek duygularını paylaştı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu kararın alınmasına vesile olan herkese teşekkürler. Kayserispor süper ligde yoluna devam edecektir. Hepimize kutlu olsun" derken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, "TFF'nin almış olduğu karar ile Kayserispor önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadeleye devam edecek. Kayserispor'un zor gününde kulübün yükünü omuzlayan Berna Gözbaşı başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" mesajı yayınladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, "Mücadeleye devam. TFF'nin almış olduğu karar ile önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadelemize devam edeceğiz. Alınan karar hayırlı olsun" dedi.

"Bu son şans"

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, TFF'nin kararı sonrasında "Kayseri'm ne olur kenetlen. Bu son şans. Bu borç yükü ile küme düşseydik bir daha çıkamazdık. Ama bu borç Süper Lig gelirleri ve şehrin omuz omuza vermesi ile çevrilebilir. Ligde galibiyet 3 milyon lira. Sahamızda oynayacağımız 20 maçın 15'ini alacak takım kursak zaten sorun kalmaz" diyerek duygularını paylaştı. Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayserispor'un kümede kalma sevincine ortak olanlardan idi. Hacı Kaya, "Kayserispor için Süper Lig serüveni devam edecektir. Başarılar Kayserispor" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan da, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Şehrimizin takımı Kayserispor Süper Lig' de kalmıştır. Yapılan hatalardan ders çıkartılıp, takımımıza başarılı bir sezon diliyorum" mesajı yayınladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "2019-2020 Süper Lig Sezonunda birçok badireyi atlatıp adeta küllerinden doğan, şehrimizin en büyük markası olan Kayserispor'umuz önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadele edecektir. Tüm Kayserispor sevdalılarına sonsuz teşekkürler" mesajı paylaştı.

Kayseri Ticaret Odası da, ""En güzel bayram hediyesi… TFF'nin almış olduğu karar ile Kayserispor'umuz süper ligde kaldı. Önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadelemize devam edeceğiz. Alınan karar hayırlı olsun" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri'de 'Kayserispor' sevinci yaşanıyor - Son Dakika Spor

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