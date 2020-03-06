Kayseri'de Kazancılar Çarşısı yenilenecek - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyeleri yenileme projesi kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, çarşı ve çevre esnafının da çalışmalar kapsamında bilgilendirildiğini belirtti.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşımızın sarrafları ve esnafı ile bir araya gelerek çarşıda yapacağımız tadilat ve yenileme çalışmasını kendileriyle istişare ettik. Hazırladığımız projeleri esnafımıza anlatıp desteklerini aldık. Kazancılar Çarşısı aynı zamanda Millet Caddesi, Bankalar Caddesi, Kapılı Çarşı, Düvenönü ve Kiçikapı bölgelerini de kapsıyor. Dolayısıyla çok geniş bir ticaret ve alışveriş merkezinin odağını oluşturuyor. Bu yüzden çalışmalarımızı esnafımızı mağdur etmeden yapıp kısa zamanda tamamlayacağız."

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Kazancılar Çarşısı ile çevresine yeni misyon ve vizyon kazandırılacağını ifade etti.

Projeyi ortak çalışma ile oluşturduklarını anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Kayseri'de kuyumcularımızın ağırlıkta olduğu çarşımızda ziyaretçi sayısının artırılması için değişim şart. Buradaki amaç çarşımızın güzelleşmesidir. Paralel ama aynı konsept olacak. Bu görselliği yapabilmemiz için uyum içerisinde bir ahengin olması lazım. Bu sebeple tek tip olmasıyla birlikte kalitesi artacaktır. Hafta sonları dahi vatandaşlarımızın gezip görmek istediği, alışveriş yapmak istediği mekan haline gelecektir."