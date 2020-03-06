Kayseri'de Kazancılar Çarşısı yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Kazancılar Çarşısı yenilenecek - Son Dakika

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı yenilenecek

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışmaları başlattı.

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı yenilenecek, System.String[]

Melikgazi Belediyesi, Kazancılar Çarşısı ve çevresi ile bütünleşen yenileme projesi için çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyeleri yenileme projesi kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, çarşı ve çevre esnafının da çalışmalar kapsamında bilgilendirildiğini belirtti.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşımızın sarrafları ve esnafı ile bir araya gelerek çarşıda yapacağımız tadilat ve yenileme çalışmasını kendileriyle istişare ettik. Hazırladığımız projeleri esnafımıza anlatıp desteklerini aldık. Kazancılar Çarşısı aynı zamanda Millet Caddesi, Bankalar Caddesi, Kapılı Çarşı, Düvenönü ve Kiçikapı bölgelerini de kapsıyor. Dolayısıyla çok geniş bir ticaret ve alışveriş merkezinin odağını oluşturuyor. Bu yüzden çalışmalarımızı esnafımızı mağdur etmeden yapıp kısa zamanda tamamlayacağız."

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Kazancılar Çarşısı ile çevresine yeni misyon ve vizyon kazandırılacağını ifade etti.

Projeyi ortak çalışma ile oluşturduklarını anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Kayseri'de kuyumcularımızın ağırlıkta olduğu çarşımızda ziyaretçi sayısının artırılması için değişim şart. Buradaki amaç çarşımızın güzelleşmesidir. Paralel ama aynı konsept olacak. Bu görselliği yapabilmemiz için uyum içerisinde bir ahengin olması lazım. Bu sebeple tek tip olmasıyla birlikte kalitesi artacaktır. Hafta sonları dahi vatandaşlarımızın gezip görmek istediği, alışveriş yapmak istediği mekan haline gelecektir."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silahla vurduğu kız arkadaşını öldü sandı ardından intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de Kazancılar Çarşısı yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]