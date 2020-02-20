Kayseri'de kazılarda bulunan kil tabletler, 4 bin yıl öncesine ışık tutuyor - Son Dakika

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Sümerolog-Tarihçi Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek, Kayseri Kültepe Ören Yeri'nde yapılan kazılarda bulunan kil tabletlerin 4 bin yıl öncesine ışık tuttuğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Sümerolog-Tarihçi Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek, Kültepe Ören Yeri'ndeki kazılarda bugüne kadar 25 bin civarında çivi yazılı kil tabletin ortaya çıkarıldığını belirtti. Prof. Dr. Gökçek, halen de Türk ve yabancı bilim adamları tarafından bunların okunmasına devam ettiğine işaret etti. Prof. Dr. Gökçek, bulunan Asur Ticaret Kolonileri dönemine ait yazılı tabletlerin, Anadolu'nun yazılı tarihine yönelik en erken yazılı kaynaklar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökçek, tabletlerde o dönemdeki Anadolu'nun sosyal, iktisadi ve siyasi gelişmelerine yönelik ilginç bilgilerin yer aldığını vurgularken, ünümüzde ticari yaşamda kullanılan birçok kavramın 4 bin yıl öncesine kadar inen bir değer olduğunun tabletlerde anlaşıldığını bildirdi. Prof. Dr. Gökçek, şöyle konuştu: