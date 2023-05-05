Kayseri'de Kediye Mala İle Saldıran Çocuk Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kediye Mala İle Saldıran Çocuk Yakalandı

05.05.2023 23:01
Kayseri'de Kediye Mala İle Saldıran Çocuk Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çocuğun mala ile kediyi dövmesi üzerine polis çalışma başlattı. 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüpheli çocuk yakalandı ve işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Kedinin ise yapılan kontrollerinde herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı tespit edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kediyi mala ile döven 14 yaşındaki çocuk polis tarafından 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendikten sonra yakalandı.

HAYDİ uygulaması üzerinden Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşı küçük bir çocuğun bahçe içerisindeki kediye mala ile vurduğu ihbarı alındı. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin A.Y. (14) olduğunu belirleyen ekipler, yaşı küçük çocuğu Anbar Mahallesi'nde yakaladı. A.Y. işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan darp edilen kedinin yaptırılan kontrollerinde herhangi bir olumsuz durumu olmadığı ve yaşamına devam ettiği tespit edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Osman Kavuncu Bulvarı, Kayseri, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Kediye Mala İle Saldıran Çocuk Yakalandı - Son Dakika


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