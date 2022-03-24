Kayseri'de kediye tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de kediye tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

24.03.2022 21:51
Kayseri'de kediye tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görevli okul müdürü N.B. hakkında, okul binasına giren kediyi tekme atarak uzaklaştırdığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde görevli okul müdürü N.B. hakkında, okul binasına giren kediyi tekme atarak uzaklaştırdığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü N.B'nin iddiaya göre, okul binasına giren kediyi tutup dışarı çıkardıktan sonra tekme atarak merdivenlerden yuvarladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, bir kediye yönelik şiddet haberine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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milli eğitim bakanlığı, okul müdürü, Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kediye tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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