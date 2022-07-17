Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda kek ambalajına uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda şüpheli S.K'nin bulunduğu yolcu otobüsü, terminalde durduruldu.
Ekiplerin S.K'nin çantasında yaptığı aramada kek ambalajına gizlenmiş 33 gram sentetik uyuşturucu ve 52 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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