Kayseri'de bir kişinin 1 milyon lirasını dolandıran şüpheli yakalandı

Kayseri'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir kişinin 1 milyon lirasını dolandıran 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, nişanlı olduklarını söyleyen 2 kişi, kamudan ihale aldıkları yalanıyla iletişime geçtikleri bir kişiyi para kazanma vaadi ile kandırdı.

Bu kişinin 1 milyon lirasını dolandıran zanlılar, daha sonra iletişimi kesti.

Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan birini yakaladı.

Kimliği belirlenen firari diğer zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.