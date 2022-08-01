Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler - Son Dakika
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Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler

01.08.2022 18:13
Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler

Kayseri'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiye bankadan 100 bin TL kredi çektiren şüphelilerin senaryosunu polis ekipleri bozdu.

Kayseri'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiye bankadan 100 bin TL kredi çektiren şüphelilerin senaryosunu polis ekipleri bozdu. Ekipler, havale yapılan 100 bin TL'nin 61 bin TL'sine bloke koydurarak, şüphelilerin parayı çekmesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, M.G. ve eşinin kullandığı telefonu arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon yaptıklarını, bu operasyonda kendilerine ait kimlik bilgilerine ulaşıldığını, şüphelilerin banka hesaplarını ele geçireceklerini, evlerinde yada hesaplarında bulunan paraları talimatlara göre verilecek olan IBAN numarasına göndermeleri gerektiğini söyleyerek, korku ve panik oluşturdu. M.G.'yi yönlendirerek bankadan 100 bin TL çektiren şüpheliler, parayı da İ.S. adına havale yaptırdı. Şikayet üzerinde harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, havale edilen 100 bin TL'nin 61 bin TL'sine bloke koydurarak paranın şüpheliler tarafından çekilmesini engelledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler - Son Dakika
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