Kayseri'de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı - Son Dakika

Kayseri'de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı
24.12.2020 00:33
Kayseri'de, kendini doğalgaz borusuna asarak intihara kalkışan 35 yaşındaki Erdem T.'yi, polis memuru ipi keserek kurtardı.
Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki 2 katlı evin son katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Erdem T.'ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdiği evde Erdem T.'yi koridorda doğalgaz borusuna asılı halde buldu.
KURTARILAN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Polis memuru ipi keserek, Erdem T.'yi bulunduğu yerden indirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Erdem T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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