Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi

26.08.2022 17:39
Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi

Kayseri'de kendisine cam parçalarıyla zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de kendisine cam parçalarıyla zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.K.; Cumhuriyet Meydanı'nda cam parçalarıyla kendine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, A.K. ise kendisine zarar vermeye devam etti. Bir süre sonra A.K.'nin dalgınlığından faydalanan polis, şahsı etkisiz hale getirerek ambulansa bindirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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