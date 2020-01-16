Kayseri'de kendisini avukat olarak tanıtan kişiye 2 bin 500 lira kaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kendisini avukat olarak tanıtan kişiye 2 bin 500 lira kaptırdı - Son Dakika

Kayseri'de kendisini avukat olarak tanıtan kişiye 2 bin 500 lira kaptırdı

6 saat önce

Kayseri'de, bir kişi, icra borcu olduğunu söyleyerek kendisinden para isteyen sahte avukata 2 bin 500 lira para kaptırdı.

Kayseri'de kendisini avukat olarak tanıtan kişiye 2 bin 500 lira kaptırdı, System.String[]

Kayseri'de, bir kişi, icra borcu olduğunu söyleyerek kendisinden para isteyen sahte avukata 2 bin 500 lira para kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde oturan 62 yaşındaki Ş.K'yi cepten arayan bir kişi, kendisini kurye olarak tanıtarak, hakkında icra tebligatı olduğunu söyledi.

Bu kişinin, ilgili avukatın telefonunu mesaj olarak atabileceğini söylemesi üzerine mağdur Ş.K, kendisini avukat olarak tanıtan A.F.A. ile görüştü.

A.F.A'nın, kendisine 4 bin 200 lira borcu olduğunu ve 2 bin 500 lira yatırdığı takdirde borcunu kapatacağını söylemesi üzerine verilen hesaba parayı yatıran Ş.K, bu kişinin tekrar arayarak 4 bin 200 lira daha yatırmasını istemesi üzerine dolandırıldığını anladı.

Mağdur Ş.K, suç duyurusunda bulunurken, ekipler 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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