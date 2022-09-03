Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı

03.09.2022 10:13
Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı

Kayseri'de kentin farklı noktalarında yapılan Erciyes-4 uygulamasında toplam bin 344 şahıs sorgulandı.

Kayseri'de kentin farklı noktalarında yapılan Erciyes-4 uygulamasında toplam bin 344 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciyes-4 uygulaması çerçevesinde şehrin farklı bölgelerinde kontroller yapıldı. Çalışmalarda bin 344 şahıs ve 520 aracın sorgulaması yapılırken, 113 iş yeri, 88 metruk bina ve 14 park kontrol edildi.

Uygulamada 1 kişiye ruhsatsız tabanca taşımaktan, 1 kişiye bıçak taşımaktan işlem yapılırken, 35 sürücüye de 46 bin 288 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Erciyes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı - Son Dakika
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