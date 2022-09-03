Erciyes-4 uygulamasında bin 344 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciyes-4 uygulaması çerçevesinde şehrin farklı bölgelerinde kontroller yapıldı. Çalışmalarda bin 344 şahıs ve 520 aracın sorgulaması yapılırken, 113 iş yeri, 88 metruk bina ve 14 park kontrol edildi.

Kayseri 'de kentin farklı noktalarında yapılan Erciyes-4 uygulamasında toplam bin 344 şahıs sorgulandı.

Kaynak: İHA

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