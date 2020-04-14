Kayseri'de kentin giriş çıkış noktalarındaki kontroller devam ediyor - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kentin giriş çıkış noktalarındaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Şehirlerarası yolculuklara seyahat kısıtlamalarının getirilmesinin ardından şehrin giriş ve çıkış noktalarında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çevre Sağlık Birimi ekipleri, 4 ayrı noktada sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Aynı zamanda sürücü ve yolculara koronavirüs önlemleri hakkında bilgilendirme yapan ekipler, yolcuları "sosyal mesafe" konusunda uyarıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Ekiplerimiz fedakarca görevini gece gündüz demeden yerine getiriyor. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında büyük bir özveriyle görev yapan kahraman sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz, sizler için buradayız, lütfen siz de bizim için evinizde kalın." ifadelerini kullandı.