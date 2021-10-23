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Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı - Son Dakika

Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı

23.10.2021 15:22
Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kazıları esnasında 7 adet iskelet bulundu. Mahalle sakinleri bölgenin eski bir mezar olup olmadığını merak ediyor.

Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tespit edilen kemikler, heyecan yarattı. Kemiklerin kime ait olduğu ve nasıl bölgeye geldiklerini bulmak için çalışma başlatıldı.

ESKİ BİR MEZARLIK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilk etabı tamamlanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde süren kanal çalışmaları sırasında bugüne kadar toplam yedi adet iskeletin bulunduğu belirtilirken, bölgenin geçmiş tarihte mezarlık olup olmadığı ise merak konusu oldu.

MAHALLE SAKİNLERİ İSKELETLERİ MERAK EDİYOR

Yapılan kazı çalışmaları sırasında yüzeye çok yakın olduğu gözlenen iskeletlerle gün çalışmalarla birlikte gün yüzüne çıktı. İskeletlerin görüldüğü alanda devam eden çalışmalar ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Yapılan kazılarda bulunan iskeletlerin ne zamana ait olduğu da mahalle sakinlerinde merak uyandırdı.

Kayseri'de herkes bu olayı merak ediyor! Kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı
Kayseri'de herkes bu olayı merak ediyor! Kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı
Kayseri'de herkes bu olayı merak ediyor! Kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı
Kayseri'de herkes bu olayı merak ediyor! Kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı
Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı

Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı - Son Dakika
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